У Києві вночі сталася пожежа: поліція знайшла обгорілі тіла

Пожежники виявили в квартирі два обгорілих тіла чоловіка та жінки.
У Дніпровському районі столиці на проспекті Павла Тичини в багатоповерхівці сталася пожежа.
Про це інформують "Вартові Еспресо" у Telegram-каналі.
Пожежників викликали сусіди, які почули запах диму. Загорілася квартира на шостому поверсі. Після прибуття ДСНС та приборкання вогню, пожежники виявили в квартирі два обгорілих тіла чоловіка та жінки (1962 р.н.).
Зі слів поліцейських, пожежа виникла у кімнаті, де пороч з тілами було багато недопалків та пляшки з-під алкоголю.
Нагадаємо, що у Чернігівській області пожежа забрала життя чотирьох людей - бабусі і її трьох онуків. Трагедія сталася в селі Браниця.
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві живцем згорів чоловік у квартирі.
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