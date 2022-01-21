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У Києві вночі сталася пожежа: поліція знайшла обгорілі тіла

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У Києві вночі сталася пожежа: поліція знайшла обгорілі тіла

pixabay.com

Пожежники виявили в квартирі два обгорілих тіла чоловіка та жінки.

У Дніпровському районі столиці на проспекті Павла Тичини в багатоповерхівці сталася пожежа. 

Про це інформують "Вартові Еспресо" у Telegram-каналі. 

Пожежників викликали сусіди, які почули запах диму. Загорілася квартира на шостому поверсі. Після прибуття ДСНС та приборкання вогню, пожежники виявили в квартирі два обгорілих тіла чоловіка та жінки (1962 р.н.).

Зі слів поліцейських, пожежа виникла у кімнаті, де пороч з тілами було багато недопалків та пляшки з-під алкоголю.

© Telegram-канал
Telegram-канал "Вартові Еспресо"

Нагадаємо, що у Чернігівській області пожежа забрала життя чотирьох людей - бабусі і її трьох онуків. Трагедія сталася в селі Браниця.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві живцем згорів чоловік у квартирі.

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