У Києві вночі спалахнула гімназія східних мов: деталі

Жертв та постраждалих немає.

Триває ліквідація пожежі Київської гімназії східних мов.

Про це інформує ДСНС України у Telegram-каналі

14 лютого о 01:23 у Святошинському районі столиці по вул. Львівська, 25, у триповерховому навчальному корпусі Київської гімназії східних мов виникла пожежа покрівлі з розповсюдженням на третій поверх.

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Жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 50 осіб та 12 од. техніки від ДСНС.

Нагадаємо, у Волинській області у приватному будинку знайшли тіла двох чоловіків. Вони загинули під час пожежі.

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