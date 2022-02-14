У Києві вночі спалахнула гімназія східних мов: деталі

Жертв та постраждалих немає.
Триває ліквідація пожежі Київської гімназії східних мов.
Про це інформує ДСНС України у Telegram-каналі
14 лютого о 01:23 у Святошинському районі столиці по вул. Львівська, 25, у триповерховому навчальному корпусі Київської гімназії східних мов виникла пожежа покрівлі з розповсюдженням на третій поверх.
Жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 50 осіб та 12 од. техніки від ДСНС.
Нагадаємо, у Волинській області у приватному будинку знайшли тіла двох чоловіків. Вони загинули під час пожежі.
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