У Києві вночі розпочався демонтаж незаконної каплиці Московського патріархату біля Десятинної церкви

Демонтаж каплиці відбувається для звільнення від неї ділянки Національного музею історії.

У Києві згідно з рішенням суду уночі проти 17 травня 2024 року розпочався демонтаж незаконної споруди Православної церкви Московського патріархату на території поруч з Десятинною церквою.

Про знесення споруди заявили у Telegram-каналі церковників.

У 2007 році він спорудив незаконну дерев'яну каплицю.

Раніше суд встановив, що споруду збудували без жодних дозволів. Важливо, що вона розташована в буферній зоні пам'яток ЮНЕСКО, де заборонено будівництво.

І до того ж така незаконна забудова порушує ансамбль історичного археологічного комплексу "Десятинна церква".

Демонтаж каплиці відбувається для звільнення від неї ділянки Національного музею історії.

Позов Національного музею історії України з вимогою знести споруду, збудовану церковниками на його території, було подано 2021 року.

Дозвіл на будівництво біля фундаментів Десятинної церкви УПЦ МП отримала 2004 року від тодішнього очільника Національного музею історії України Сергія Чайковського. 2012 року церква отримала право власності на будівлю, водночас земля залишилася у володінні музею.

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Тим часом у російський пропагандистських каналах глибоко обурені такими діями у столиці України. При цьому називають цю каплицю частиною "канонічної УПЦ".

Нагадаємо, раніше в селі Сокіл (Рожищенська громада Волинської області) представники УПЦ МП покинули будинок, який належить місцевій парафії Православної церкви України, залишивши в ньому "голі стіни" і абравши з приміщення всі меблі й сантехніку.

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