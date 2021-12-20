У Києві вночі очікується значне зниження температури, на дорогах ожеледиця

Уночі температура знизиться до 9-11° морозу, вдень до 7-9°.
У Києві у вівторок очікується значне похолодання, температура вночі знизиться до 9-11° морозу, вдень до 7-9°, а на дорогах столиці очікується ожеледиця (перший рівень небезпеки, жовтий).
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Наголошується, що у вівторок у столиці також очікується невеликий сніг. 22-23 грудня у місті збережеться холодна погода з температурою вночі 11-13° морозу, вдень 6-8° морозу.
Основні рекомендації під час значного зниження температури повітря:
- одягайтесь багатошарово. Краще надягати на себе кілька легких кофт замість однієї теплої. Це має попередити пітливість, яка на морозі є небезпечною;
- захищайте відкриті ділянки шкіри. Не забувайте надягати рукавички, шапку, шарф, піднімайте комір;
- взуття слід взувати лише сухе, а також варто пам’ятати, що воно не має здавлювати ногу;
- не виходьте на мороз голодними. Обов’язково добре поїжте, бажано щось висококалорійне. Замерзли – також з’їжте що-небудь;
- заходьте щогодини чи пів години в тепле приміщення, якщо ви проводите цілий день на вулиці;
- рухайтесь на холоді, це посилює кровообіг і сприяє зігріванню тіла;
- підсолоджений гарячий чай або кава дадуть змогу відігрітися;
- не можна вживати алкогольні напої – алкоголь призводить до швидших втрат тепла;
- у жодному разі не можна розтирати уражене місце чи зігрівати уражені тканини тіла гарячою водою або біля гарячих радіаторів.
Нагадаємо, у Києві вже розпочали роботу пункти обігріву, до яких може звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні.
"У деяких пунктах обігріву можна отримати першу медичну допомогу, випити гарячого чаю, а декілька пунктів мають банки одягу, де за необхідності можна взяти собі теплий одяг та взуття", - наголошують у КМДА.
Там додають, що пункти обігріву функціонуватимуть під час ускладнення погодних умов.
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