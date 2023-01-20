У Києві вночі може пролунати потужний вибух - КМДА

Звук вибуху може бути досить гучним, враховуючи нічний час, попередили в КМДА.

У ніч проти 21 січня у Києві може пролунати потужний вибух, який, ймовірнр, почують жителі в Деснянському на Оболонському районах столиці. Причина - сапери здійснять підрив криги на річці Десна.

Про це попереджає Київська міська державна адміністрація.

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"Через льодохід на Десні в районі села Погреби на цій річці утворився затор, який спричинив підвищення рівня води та підтоплення в прибережних зонах. Для вирішення цієї проблеми у ніч з 20 на 21 січня сапери здійснять підрив льодового затору в районі сел Погреби та Зазим‘я. Орієнтовний час вибуху 23:00-01:00", - сказано у повідомленні.

Міська влада закликала киян не панікувати, все під контролем.

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні стрімко піднявся рівень води у річці. Незвичний зимовий паводок спричинило нагромадження криги. Як пояснили фахівці, для Прип’яті в межах Заповідника сприятливими для зажороутворення є гідрологічні передумови (витрати води в межах 300-500 м3/с) та особливості зниження температури повітря.

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