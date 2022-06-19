У Києві вночі горів житловий будинок: є загиблий

У в приватному житловому будинку в Києві в ніч проти 19 червня сталася смертельна пожежа.
Житловий будинок горів у Солом'янському районі Києва на Устинівському провулку. У результаті пожежі загинув літній чоловік.
Про це повідомили в пресслужбі столичної ДСНС.
Інформація про пожежу надійшла до ДСНС 19 червня близько 0.30. Коли рятувальники приїхали на місце займання, було встановлено, що горів приватний двоповерховий житловий будинок.
Виявилося, що загорілося на першому поверсі в кімнаті. Площа пожежі сягала 10 квадратних метрів. Пожежники негайно розпочали гасіння вогню.
Під час гасіння бійці ДСНС знайшли власника будинку без ознак життя. Чоловік 1948 року народження лежав у напрямі виходу з кімнати, де сталася пожежа.
О 0:55 пожежу було локалізовано і в 1:13 – ліквідовано. Причину пожежі та обставини трагічного випадку встановлять слідство.
Нагадаємо, у Харкові через обстріл росіян спалахнула пожежа в 16-поверхівці.
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