У Києві вночі горів житловий будинок: є загиблий

У Києві вночі горів житловий будинок: є загиблий

У в приватному житловому будинку в Києві в ніч проти 19 червня сталася смертельна пожежа.

Житловий будинок горів у Солом'янському районі Києва на Устинівському провулку. У результаті пожежі загинув літній чоловік.

Про це повідомили в пресслужбі столичної ДСНС.

Інформація про пожежу надійшла до ДСНС 19 червня близько 0.30. Коли рятувальники приїхали на місце займання, було встановлено, що горів приватний двоповерховий житловий будинок.

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Виявилося, що загорілося на першому поверсі в кімнаті. Площа пожежі сягала 10 квадратних метрів. Пожежники негайно розпочали гасіння вогню.

Під час гасіння бійці ДСНС знайшли власника будинку без ознак життя. Чоловік 1948 року народження лежав у напрямі виходу з кімнати, де сталася пожежа.

О 0:55 пожежу було локалізовано і в 1:13 – ліквідовано. Причину пожежі та обставини трагічного випадку встановлять слідство.

Нагадаємо, у Харкові через обстріл росіян спалахнула пожежа в 16-поверхівці.

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