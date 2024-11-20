У Києві внаслідок сильного вітру дерево впало та вбило людину

У Києві на Лук'янівці внаслідок сильного вітру дерево впало на людину.

Місцеві пабліки пишуть, що пішохід загинув.

Через сильний вітер у столиці навіть оголосили перший рівень небезпеки – жовтий. За прогнозами Українського гідрометцентру, в Києві пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

У Києві дерево вбило людину / Фото: із соцмереж

Нагадаємо, в Києві у мікрорайоні Академмістечко на вулиці Академіка Доброхотова, 12 вітер повалив величезне дерево просто на житловий п'ятиповерховий будинок. Сильний гуркіт від падіння дерева налякав мешканців п'ятиповерхівки, бо перед цим у Києві була оголошена повітряна тривога. Люди розповідають, що перелякалися, бо подумали, що у їхній будинок влучили уламки "шахеда".

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