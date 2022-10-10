У Києві внаслідок "прильотів" пошкоджені об‘єкти критичної інфраструктури – Кличко

У Києві пошкоджені об‘єкти критичної інфраструктури внаслідок ворожих "прильотів".

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

"Кілька влучань в об‘єкти критичної інфраструктури міста. Є постраждалі. Всі служби на місцях, працюють", - зазначив він.

Нагадаємо, окупанти вранці 10 жовтня вдарила ракетами по центру Києва та Солом‘янському району.

Кличко закликав мешканців столиці не просто перебувати в укриттях під час тривоги, а за можливості залишатися вдома.

Центральні вулиці Києва, за його словами, перекрили правоохоронці, працюють рятувальні служби.

У результаті ракетного удару по Києву вранці 10 жовтня, за попередніми даними, загинуло від 5 до 8 осіб. Ще понад 20 людей поранені.

Обстріл Києва

Російські окупанти атакували Київ вранці 10 жовтня. Під час масштабної повітряної у столиці пролунало кілька вибухів.

Очевидці повідомляють, що на місці "прильоту" в центрі просто посеред дороги горять цивільні автомобілі. Як повідомляє "Суспільне" з посиланням на ДСНС, у результаті російської ракетної атаки є загиблі та поранені.

Після цього кияни чули ще низку вибухів, останній був близько 09:40. Його чули на Позняках, Петропавлівській Борщагівці та інших районах столиці, а також місті Вишневому на Київщині.

Тим часом всі підземні станції метро у Києві працюють як укриття. Утім, рух поїздів червоною лінією призупинено. Також тимчасово зачинений пересадочний вузол "Театральна"-"Золоті ворота".

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