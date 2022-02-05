У Києві внаслідок пожежі в п'ятиповерхівці загинула людина: фото

Внаслідок займання також постраждав чоловік.
У Подільському районі Києва увечері в п'ятницю, 4 лютого, внаслідок пожежі у квартирі на вулиці Електриків загинула людина.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці Головного управління ДСНС України у Києві.
Зазначається, що інформація про займання у квартирі, розташованій на першому поверсі п'ятиповерхівки, надійшла на спецлінію "101" о 22:52.
Вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів, які прибули на місце події, евакуювали вісьмох жителів будинку.
"Під час гасіння пожежі у квартирі, в якій сталося загоряння, було виявлено тіло людини. Також постраждав чоловік, якого було передано бригаді швидкої допомоги", - розповіли надзвичайники.
До гасіння пожежі на площі 40 квадратних метрів залучили п'ять одиниць основної та спеціальної техніки, о 23:30 займання вдалося локалізувати, а менш ніж за 20 хвилин його ліквідували. На місці працювали 18 рятувальників.
"Обставини трагічного випадку та причину пожежі наразі встановлюють правоохоронні органи", - додали в ДСНС.
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