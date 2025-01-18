У Києві внаслідок обстрілу загинуло три людини — КМВА

У Шевченківському районі повибивало вікна і є задимлення в підʼїзді житлового будинку.

Російські агресори, зранку, 18 січня обстріляли Київ балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу загинуло три людини.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

"Кількість загиблих у Шевченківському районі збільшилась до 3", - йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що у Шевченківському районі повибивало вікна і є задимлення в підʼїзді житлового будинку.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що були пошкоджені й скляні елементи входу на станцію метро "Лукʼянівська". Її закривають на вхід і вихід. Поїзди прямують без зупинки на станції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 18 січня у Києві та низці регіонів України пролунала серія потужних вибухів.

Крім того, ми раніше інформували, що на Київщині внаслідок падіння уламків БпЛА поранена дитина.

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