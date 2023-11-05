У Києві внаслідок негоди постраждала людина, підтоплено низку вулиць

У Києві у неділю, 5 листопада, очікуються несприятливі погодні умови – І рівень небезпечності: помірний, місцями значний дощ, пориви вітру 17-22 м/с.

Про це попередив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

У КМВА також розповіли, що внаслідок ускладнення погодних умов сталося підтоплення в деяких районах міста. Також відомо про одну людина, яка отримала черепно-мозкову травму.

У Святошинському районі:

- вул. Стеценка (ліквідується);

- проспекту Курбаса (ліквідовано);

- вул. Героїв Космосу (ліквідовано);

- бул. Академика Вернадского,(ліквідовано).

В Оболонському районі: вул. Казанська (ліквідується).

В Дарницькому районі:

- вул. Ташкенська (ліквідується);

- вул. Переяслівська (ліквідується).

Крім того, в Святошинському районі, внаслідок падіння дерева, було пошкоджено зовнішню газову трубу в 9-ти поверховому житловому будинку.

"Будьте уважні і обережні на вулиці. Зважайте на небезпеки, які можуть нести погодні явища. В місті задіяні всі необхідні оперативні служби. Ліквідація наслідків негоди триває", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, синоптики попередили про негоду 5 листопада – де сильно погіршиться погода.

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