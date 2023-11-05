У Києві внаслідок негоди постраждала людина, підтоплено низку вулиць

Внаслідок ускладнення погодних умов сталося підтоплення у декількох районах столиці.
У Києві у неділю, 5 листопада, очікуються несприятливі погодні умови – І рівень небезпечності: помірний, місцями значний дощ, пориви вітру 17-22 м/с.
Про це попередив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
У КМВА також розповіли, що внаслідок ускладнення погодних умов сталося підтоплення в деяких районах міста. Також відомо про одну людина, яка отримала черепно-мозкову травму.
У Святошинському районі:
- вул. Стеценка (ліквідується);
- проспекту Курбаса (ліквідовано);
- вул. Героїв Космосу (ліквідовано);
- бул. Академика Вернадского,(ліквідовано).
В Оболонському районі: вул. Казанська (ліквідується).
В Дарницькому районі:
- вул. Ташкенська (ліквідується);
- вул. Переяслівська (ліквідується).
Крім того, в Святошинському районі, внаслідок падіння дерева, було пошкоджено зовнішню газову трубу в 9-ти поверховому житловому будинку.
"Будьте уважні і обережні на вулиці. Зважайте на небезпеки, які можуть нести погодні явища. В місті задіяні всі необхідні оперативні служби. Ліквідація наслідків негоди триває", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, синоптики попередили про негоду 5 листопада – де сильно погіршиться погода.
Читайте також: