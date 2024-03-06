У Києві ВЛК затягували терміни проведення комісії: Ляшко розповів подробиці

У Києві військово-лікарські комісії затягували терміни проведення комісії. Зокрема, вони працювали неповний день і в них були відсутні електронні черги.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "1+1".

"У Києві не вивели лікарів із ТЦК, не було електронної черги. Крім того, ми бачимо, що ВЛК працювали до 14:00, а потім чомусь закривалися. Це порушення норм", - розповів він.

За словами Ляшка, робоча група МОЗ зосередиться на вирішенні організаційних питань, які можна вирішити швидко.

"Згідно з нормами, під час проходження ВЛК на кожного пацієнта в системі електронної охорони здоров'я відкривають електронний медичний запис, який мають закрити протягом чотирьох днів. Водночас у деяких клініках, законтрактованих для проведення ВЛК, зокрема в Києві, такі записи залишалися відкритими протягом 10 днів і більше", - додав Ляшко.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я створює робочу групу для перевірки роботи військово-лікарських комісій у Києві.

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