У Києві власник СТО продавав позашляховики, які передали для ЗСУ (фото)

Чоловіка затримали після передачі від покупця понад 6 тисяч доларів за автівки.
У Києві власник СТО продавав позашляховики, які ввезли до України в якості гуманітарної допомоги Збройним силам України.
Про це 16 червня повідомила Київська міська прокуратура.
Дві автівки польської реєстрації мали передати в військову частину, однак чоловік організував їх продаж.
Після огляду позашляховиків покупцем, чоловік отримав завдаток 400 доларів. Вже після проведення ремонту автомобілів та отримання другої частини коштів у сумі 6 100 доларів, зловмисника затримали.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.
Раніше в Києві викрили підприємця, який продавав гуманітарну допомогу, отриману від країн Європейського Союзу та США.
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