У Києві військовий розстріляв двох своїх побратимів: нові подробиці

Військовоослужбовці однієї із частин Києва у ніч вбивства розпивали алкоголь.
Військовий, який розстріляв двох своїх побратимів, служить в одній із частин Києва. Вбивство трапилося вночі 2 жовтня.
Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура.
Слідство встановило, що солдат однієї з військових частин після добового чергування розпивав алкогольні напої з двома співслужбовцями цієї ж військової частини. Внаслідок раптово виниклого конфлікту він розстріляв зі штатної зброї обох співслужбовців, після чого намагався покинути місце злочину, проте був затриманий правоохоронцями. Під час затримання вилучено автомат Калашнікова з набоями.
Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Військового підозрюють за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України – умисне вбивство двох або більше осіб. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років.
Станом на 3 жовтня встановлюються всі обставини злочину.
Нагадаємо, 3 жовтня стало відомо, що у Києві військовослужбовець ЗСУ застрелив двох інших військових. Після вбивства він намагався втекти з місця події, але був затриманий правоохоронцями.
Читайте також:
- У Києві брат і сестра розбилися після падіння з 24 поверху: деталі
- Брат і сестра стрибнули із 24 поверху у Києві: з'явилися передсмертні відео
- На Київщині дитина випала з четвертого поверху – подробиці, фото