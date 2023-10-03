У Києві військовий розстріляв двох своїх побратимів: нові подробиці

Військовий, який розстріляв двох своїх побратимів, служить в одній із частин Києва. Вбивство трапилося вночі 2 жовтня.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура.

Також читайте СБУ викрила колаборантку, яка допомагала окупантам під час окупації Херсонщини

Слідство встановило, що солдат однієї з військових частин після добового чергування розпивав алкогольні напої з двома співслужбовцями цієї ж військової частини. Внаслідок раптово виниклого конфлікту він розстріляв зі штатної зброї обох співслужбовців, після чого намагався покинути місце злочину, проте був затриманий правоохоронцями. Під час затримання вилучено автомат Калашнікова з набоями.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Військового підозрюють за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України – умисне вбивство двох або більше осіб. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років.

Станом на 3 жовтня встановлюються всі обставини злочину.

Нагадаємо, 3 жовтня стало відомо, що у Києві військовослужбовець ЗСУ застрелив двох інших військових. Після вбивства він намагався втекти з місця події, але був затриманий правоохоронцями.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.