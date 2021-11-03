У Києві вийшов із військового шпиталю і зник безвісти військовослужбовець ЗСУ

Додзвонитися до нього не можуть ні рідні, ні близькі.
На Київщині громадськість розшукує зниклого безвісти військовослужбовця ЗСУ 29-річного Андрія Матющенка.
Про це пишуть у телеграм-каналі DTP.Kiev.ua.
Так, чоловік 30 жовтня близько 17:00 вийшов з військового шпиталю у Києві, який знаходиться на вулиці Госпітальній у Печерському районі. Після чого перестав відповідати на дзвінки рідних та близьких.
Був одягнений у чорний спортивний костюм Adidas та у чорні кросівки.
“Хто бачив або кому відомо про місцезнаходження Андрія, зателефонуйте: 0 (96) 961 81 04 — дружина Наташа, 0 (98) 745 17 75 — батько Петро Анатолійович”, — підкреслили в телеграм-групі.
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