У Києві виявлено багатомільйонні збитки під час реконструкції Поштової площі: є підозрюваний

Як встановило слідство, в рамках реконструкції транспортної розв’язки на Поштовій площі проводилося будівництво торговельного центру та п’яти ресторанів.

Колишньому директору комунального підприємства "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" повідомлено про підозру за фактом службової недбалості під час реконструкції Поштової площі.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, розпорядженнями КМДА прийнято рішення про проведення реконструкції транспортної розв’язки на Поштовій площі у Подільському районі.

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Замовником проєктування та виконавцем робіт визначено КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва", яке уклало з приватною фірмою договір генпідряду на виконання цих робіт.

Проте, як встановило слідство, фактично в рамках реконструкції транспортної розв’язки на Поштовій площі проводилося будівництво торговельного центру та п’яти ресторанів.

Це будівництво здійснювалося в порушення вимог земельного законодавства та інших нормативних документів з питань землеустрою і землекористування, а також без відведення земельних ділянок.

Підозрюваний, будучи директором КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва", не забезпечив контроль за дотриманням вимог земельного законодавства та договору підряду. Це створило передумови для безпідставного заволодіння генпідрядником земельними ділянками.

Відповідно до висновку експерта територіальній громаді міста Києва завдано понад 73,6 млн грн збитків.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

За даними LIGA.net, реконструкцією Поштової площі займалася корпорація "Альтіс-Холдинг", із якою КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва" уклало угоду. Корпорація "Альтіс-Холдинг" належить Олександру Глімбовському, тестю Романа Насірова, який з 2015 року очолював Державну фіскальну службу України.

Нагадаємо, мер Віталій Кличко визнав, що у Києві п’ятьма мостами фактично не можна їздити, а шостий - Подільсько-Воскресенський - досі недобудований.