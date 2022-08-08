У Києві піймали озброєних чоловіків під час комендантської години

У Києві біля парку "Прибережний", що в Дарницькому районі, вночі затримали двох нетверезих чоловік, у яких вилучили пістолет.

Працівники київської муніципальної охорони помітили серед дороги автомобіль, у якому двоє чоловіків мінялися місцями на передніх сидіннях. Під час перевірки документів виявилося, що обидва чоловіки перебувають у стані наркотичного сп’яніння.

Про це повідомили в КМДА.

На місце події приїхали поліцейські. З’ясувалося, що водія, який був за кермом, раніше вже позбавляли водійських прав. Також в автомобілі виявили пістолет. Серед документів знайшли дозвіл на зброю, термін дії якого закінчився в 2020 році.

На чоловіків склали протокол та вилучили в них зброю.

Нагадаємо, у Києві зранку 8 серпня сталася ДТП на проспекті Любомира Гузара. Водій автобуса в'їхав у стовп. Йому стало зле під час повітряної тривоги.

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