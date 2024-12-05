У Києві виявили нелегальну нарколабораторію: організатори постануть перед судом

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

У Києві перед судом постануть четверо осіб, які організували виготовлення та збут амфетаміну. Серед фігурантів — сімейна пара, яка обладнала нарколабораторію у власній квартирі.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

За допомогою інтернету вони замовляли все необхідне обладнання та прекурсори для виготовлення психотропної речовини. Готовий товар збували за готівку під час особистих зустрічей з перевіреними клієнтами.

Незаконну діяльність групи викрили у вересні цього року працівники Шевченківського управління поліції спільно з аналітиками кримінального аналізу та співробітниками управління боротьби з наркозлочинністю. Під час обшуків вилучили лабораторне обладнання, прекурсори, пів кілограма амфетаміну та канабіс, а також автомобіль, який використовувався у злочинній діяльності. Загальна вартість вилучених речовин на "чорному" ринку становить близько пів мільйона гривень.

За результатами досудового розслідування слідчі повідомили фігурантам про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України.

"Обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві під електропотяг кинулася людина. Наразі про стан людини нічого невідомо.

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