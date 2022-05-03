У Києві виявили хворих на ботулізм: як почуваються пацієнти і які симптоми

У Києві виявили хворих на ботулізм: як почуваються пацієнти і які симптоми

У Києві зафіксовано випадки захворювання на ботулізм.

Два випадки ботулізму виявили у Києві. Хворі перебувають у медзакладі.

Про це інформує КМДА.

Зазначається, що два пацієнти з тяжкою хворобою нині в лікарні, де їм надають необхідну допомогу. Громадянам нагадають, що причиною ботулізму найчастіше є вживання продуктів домашнього консервування: м’яса, риби, інколи овочів, продуктів в’ялених чи копчених у домашніх умовах.

Серед первинних симптомів ботулізму: спрага, сухість слизових оболонок, відчуття "грудки" в горлі. Згодом додається сильний головний біль, запаморочення, безсоння, підвищення температури тіла.

Аби хвороба не мала трагічних наслідків, необхідно за наявності симптомів одразу звертатися до лікарів. Громадян просять дотримуватися правил приготування їжі, не вживати її зіпсованою та не купувати у сумнівних продавців.

Нагадаємо, на Буковині мати і син потрапили до лікарні з ботулізмом.

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