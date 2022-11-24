У Києві виявили двох зрадників, які в соцмережі прославляли окупантів

Підозрювані на особистих сторінках у забороненій соцмережі з власних ідеологічних міркувань поширювали дописи й публікації на підтримку дій російських військ та глорифікацію осіб, які здійснюють збройну агресію РФ на території України.

У Києві правоохоронці виявили двох зрадників, які виправдовували збройну агресію РФ проти України і прославляли окупантів.

Як повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури, обом повідомлено про підозру в злочині за ч. 2 ст. 436-2 КК України.

За даними слідства, підозрювані на особистих сторінках у забороненій соціальній мережі з власних ідеологічних міркувань поширювали дописи й публікації на підтримку дій російських військ та глорифікацію осіб, які здійснюють збройну агресію РФ на території України.

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"Вказаний контент містив матеріали, які виправдовували дії окупантів та дискредитували політичне керівництво держави. Також вони вважали справедливою окупацію окремих регіонів України", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуку за місцем проживання одного з підозрюваних вилучено комп’ютерну техніку та засоби зв’язку, зброю, набої, гранати, а також державні символи країни-агресорки. Зараз по вилученій зброї призначено експертизу, за результатами якої вирішать щодо повідомлення особі про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю та бойовими припасами (ст. 263 КК України).

Нагадаємо, СБУ в Херсоні затримала зрадника, який допоміг росіянам втекти від ЗСУ на катерах.

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