У Києві виявили двох зрадників, які в соцмережі прославляли окупантів

Підозрювані на особистих сторінках у забороненій соцмережі з власних ідеологічних міркувань поширювали дописи й публікації на підтримку дій російських військ та глорифікацію осіб, які здійснюють збройну агресію РФ на території України.
У Києві правоохоронці виявили двох зрадників, які виправдовували збройну агресію РФ проти України і прославляли окупантів.
Як повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури, обом повідомлено про підозру в злочині за ч. 2 ст. 436-2 КК України.
За даними слідства, підозрювані на особистих сторінках у забороненій соціальній мережі з власних ідеологічних міркувань поширювали дописи й публікації на підтримку дій російських військ та глорифікацію осіб, які здійснюють збройну агресію РФ на території України.
"Вказаний контент містив матеріали, які виправдовували дії окупантів та дискредитували політичне керівництво держави. Також вони вважали справедливою окупацію окремих регіонів України", - йдеться у повідомленні.
Під час обшуку за місцем проживання одного з підозрюваних вилучено комп’ютерну техніку та засоби зв’язку, зброю, набої, гранати, а також державні символи країни-агресорки. Зараз по вилученій зброї призначено експертизу, за результатами якої вирішать щодо повідомлення особі про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю та бойовими припасами (ст. 263 КК України).
Нагадаємо, СБУ в Херсоні затримала зрадника, який допоміг росіянам втекти від ЗСУ на катерах.
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