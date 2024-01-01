У Києві виявили автомобіль з ознаками підробки vin-коду

Інспектори зʼясували, що керманича позбавлено права керування, а у автівці, ймовірно, підроблений він-номер.

У Києві патрульні виявили автомобіль з ознаками підробки vin-коду.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

Подія сталася учора в Оболонському районі. Охоронці порядку зупинили авто BMW за порушення ПДР, під керуванням 39-річного водія.

Під час перевірки інформації про водія та транспортний засіб, інспектори зʼясували, що керманича позбавлено права керування, а у автівці, ймовірно, підроблений він-номер.

Відтак патрульні склали на громадянина відповідні адміністративні матеріали та викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

Київські патрульні виявили авівку з ознаками підробки vin-коду / Фото: Facebook / Патрульна поліція Києва

Нагадаємо, в Україні запрацюють ще пів сотні камер фіксації порушень ПДР.

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