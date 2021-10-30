У Києві виявили 1455 хворих на коронавірус, померли 54 людини: статистика на 30 жовтня

У Києві виявили 1455 хворих на коронавірус, померли 54 людини: статистика на 30 жовтня

Загалом у столиці підтверджено 258 859 випадків COVID-19.

У Києві виявили за минулу добу 1455 хворих на коронавірус. Це на 161 випадок менше, ніж 29 жовтня (1616 випадків коронавірусу).

Станом на 30 жовтня 54 людини померли.

Також читайте У МОЗ роз'яснили, коли після перенесеного коронавірусу можна вакцинуватися

Про це мер Києва Віталій Кличко написав у Facebook.

"1455 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 54 людини померли. Всього, за період пандемії, в Києві 6130 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 258 859", – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли минулої доби: 840 жінок віком від 18 до 91 року і 531 чоловік віком від 18 до 92 років. А також 44 дівчинки від 11 місяців до 17 років і 40 хлопчиків від 16 днів до 17 років.

Серед тих, хто померли: 35 жінок віком від 45 до 100 років та 19 чоловіків від 47 до 85 років.

До лікарень столиці госпіталізували 120 хворих на коронавірус та 511 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 783 людини. Загалом коронавірус подолали 229 059 мешканців столиці.

facebook/Віталій Кличко

"Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 333 , в Дарницькому – 227, та в Дніпровському районі – 188 випадків", – зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, МОЗ дозволив вакцинувати проти COVID-19 дітей віком 12-17 років.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

Новини Києва: через ускладнення від коронавірусу померло подружжя письменників

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання