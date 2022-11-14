У Києві вітчим зґвалтував у гаражі 8-річну падчерку: фото

У Києві вітчим зґвалтував у гаражі 8-річну падчерку.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

До поліції Києва надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що на вулиці Миколи Василенка невідомий чоловік зґвалтував дівчинку. За вказаною адресою негайно виїхали екіпаж патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції та інспектори ювенальної превенції для встановлення усіх обставин злочину.

"На місці події правоохоронці виявили 30-річного мешканця Київщини та його 8-річну падчерку і з’ясували, що, перебуваючи напідпитку, чоловік відвів малолітню дівчинку до гаражних приміщень, де скоїв стосовно дитини сексуальні дії неприроднім шляхом. Дії правопорушника помітили перехожі, які негайно викликали поліцію", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські затримали педофіла, а потерпілу дівчинку доправили до медичного закладу для проведення необхідних досліджень.

Фото: Поліція Києва / Facebook

Підозрюваний - уродженець Вінницької області, 1992 року народження, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві педофіл простежив за 11-річною дівчинкою, заскочив за нею до ліфта і вчинив розпусні дії.

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