У Києві вітчим зґвалтував 8-річну падчерку: як його покарали

У Києві вітчим зґвалтував 8-річну падчерку. Чоловіка засуджено до максимального покарання – 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

"За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Солом’янської окружної прокуратури міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок 32-річному чоловіку у зґвалтуванні 8-річної падчерки (ч. 4 ст. 152 КК України). Прокурором у суді доведено, що чоловік приїхав до міста Києві разом зі своєю падчеркою та сином. Перебуваючи неподалік гаражного приміщення та покинутого вантажного автомобіля, зловмисник вчинив дії сексуального характеру стосовно падчерки. Водночас чоловік був у стані алкогольного сп’яніння", – йдеться у повідомленні прокуратури.

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У судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав. Водночас суд, надавши оцінку доказам прокурорів, визнав чоловіка винним у зґвалтуванні та призначив йому максимальне покарання, можливе за цією статтею – 15 років позбавлення волі.

Також, після набрання вироком законної сили інформацію про чоловіка буде внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Нагадаємо, на Київщині чоловік зґвалтував і намагався вбити 17-річну дівчину.

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