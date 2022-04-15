У Києві вишикувалася величезна черга за культовою поштовою маркою (фото)

У Києві вишикувалася величезна черга за культовою поштовою маркою (фото)

Нарешті у продаж надійшла марка про рускій корабель.

У Києві вишикувалася величезна черга за маркою з культовою фразою "Русскій воєнний корабль, іді на..."

Нарешті марка надійшла у продаж.

На Хрещатику до Головпоштамту вишикувалася величезна черга охочих її придбати.

Про це повідомила пресслужба "Укрпошти".

Вартість марки — 23 гривні.

"Мабуть, вперше в історії, коли черга за поштовою маркою більша, ніж за айфоном", - зазначили на "Укрпошті".

Укрпошта

Українці пишуть, що такі самі черги за марками і в інших містах.

"Тільки но з Головпочтамта. Черга за марками — як на росії за цукром", — сміються кияни.

Ще б пак, щойно 12 квітня марку "погасили", як 13 квітня російський крейсер "москва", що був зображений на марці, пішов, куди зазначено, і затонув.

Нагадаємо, на російському крейсері "Москва", флагмані Чорноморського флоту РФ, 13 квітня виникла пожежа. Це сталося після влучання українських ракет "Нептун", повідомляє офіційний Київ. Після цього корабель почав тонути. Натомість росіяни стверджують, що нібито на крейсері вибухнув боєприпас.

Ввечері 14 квітня Міноборони РФ офіційно підтвердили, що крейсер "Москва" потонув під час шторму в Чорному морі. За даними російського опозиціонера, колишнього депутата Держдуми Іллі Пономарьова, зі 510 членів екіпажу вдалося врятуватися лише 58.

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