У Києві вирує негода: зірвані дахи та "деревопад" – фото

У Києві від ранку суботи, 28 жовтня, вирує негода – у місті сильні пориви вітру та дощ. У місцевих пабліках публікують фото наслідків стихії.

Так, на декількох вулицях дерева позносило просто з коренем.

Вирване дерево поривом вітру / Фото: Telegram

Вирване дерево поривом вітру / Фото: Telegram

"Тримайтесь подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися", - попереджають людей.

Дерево впало на авто / Фото: Telegram

Дерево впало на автомобіль / Фото: Telegram

На проспекті Івасюка потужним вітром на дорогу винесло конструкцію, якою огороджують смітники.

Металева конструкція на дорозі / Фото: Telegram

На вулиці Волоській зірвало дах, а на Софіївській Борщагівці поривами вітру знесло частину металевого паркану.

Зірваний дах / Фото: Telegram

Також у столиці та області продовжується "деревопад".

Повалене вітром дерево / Фото: Telegram

Нагадаємо, синоптики попередили про жовтий рівень небезпеки в Україні 28 жовтня.

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