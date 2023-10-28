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У Києві вирує негода: зірвані дахи та "деревопад" – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Києві вирує негода: зірвані дахи та "деревопад" – фото

негода у Києві / Фото: скриншот

У столиці 28 жовтня – сильні пориви вітру.

У Києві від ранку суботи, 28 жовтня, вирує негода – у місті сильні пориви вітру та дощ. У місцевих пабліках публікують фото наслідків стихії.  

Так, на декількох вулицях дерева позносило просто з коренем.

Вирване дерево поривом вітру / Фото: Telegram / ©
Вирване дерево поривом вітру / Фото: Telegram
Вирване дерево поривом вітру / Фото: Telegram / ©
Вирване дерево поривом вітру / Фото: Telegram

"Тримайтесь подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися", - попереджають людей.

Дерево впало на авто / Фото: Telegram / ©
Дерево впало на авто / Фото: Telegram
Дерево впало на автомобіль / Фото: Telegram / ©
Дерево впало на автомобіль / Фото: Telegram

На проспекті Івасюка потужним вітром на дорогу винесло конструкцію, якою огороджують смітники.

Металева конструкція на дорозі / Фото: Telegram / ©
Металева конструкція на дорозі / Фото: Telegram

На вулиці Волоській зірвало дах, а на Софіївській Борщагівці поривами вітру знесло частину металевого паркану.

Зірваний дах / Фото: Telegram / ©
Зірваний дах / Фото: Telegram

Також у столиці та області продовжується "деревопад".

Повалене вітром дерево / Фото: Telegram / ©
Повалене вітром дерево / Фото: Telegram

Нагадаємо, синоптики попередили про жовтий рівень небезпеки в Україні 28 жовтня.

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Дата публікації
Перегляди
447
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