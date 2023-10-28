У Києві вирує негода: зірвані дахи та "деревопад" – фото

У столиці 28 жовтня – сильні пориви вітру.
У Києві від ранку суботи, 28 жовтня, вирує негода – у місті сильні пориви вітру та дощ. У місцевих пабліках публікують фото наслідків стихії.
Так, на декількох вулицях дерева позносило просто з коренем.
"Тримайтесь подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися", - попереджають людей.
На проспекті Івасюка потужним вітром на дорогу винесло конструкцію, якою огороджують смітники.
На вулиці Волоській зірвало дах, а на Софіївській Борщагівці поривами вітру знесло частину металевого паркану.
Також у столиці та області продовжується "деревопад".
Нагадаємо, синоптики попередили про жовтий рівень небезпеки в Україні 28 жовтня.
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