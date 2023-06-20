Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києві вирує негода – потужна злива з градом накрила місто (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
22к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Києві вирує негода – потужна злива з градом накрила місто (відео)

У Києві вирує негода. / Фото: УНІАН

Кияни викладають у Мережу відео із сильним дощем.

Київ у вівторок, 20 червня, застала негода. Містом пройшла потужна злива з градом. Подекуди були сильні пориви вітру. У центрі столиці "попливли" деякі вулиці.   

"Пориви вітру сягатимуть 5-10 м/с. Складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів", – писали у КМДА.

Синоптики напередодні попереджали про дощ та грозу та про погіршення погоди в багатьох регіонах України.

На Київ обрушилась потужна злива з градом

На Київ обрушилась потужна злива з градом

Нагадаємо, 20 червня регіони України заполонять сильні дощі та грози.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
22к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація