У Києві вирує негода – потужна злива з градом накрила місто (відео)

Київ у вівторок, 20 червня, застала негода. Містом пройшла потужна злива з градом. Подекуди були сильні пориви вітру. У центрі столиці "попливли" деякі вулиці.

"Пориви вітру сягатимуть 5-10 м/с. Складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів", – писали у КМДА.

Синоптики напередодні попереджали про дощ та грозу та про погіршення погоди в багатьох регіонах України.

На Київ обрушилась потужна злива з градом

Нагадаємо, 20 червня регіони України заполонять сильні дощі та грози.

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