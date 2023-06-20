У Києві вирує негода – потужна злива з градом накрила місто (відео)

Кияни викладають у Мережу відео із сильним дощем.
Київ у вівторок, 20 червня, застала негода. Містом пройшла потужна злива з градом. Подекуди були сильні пориви вітру. У центрі столиці "попливли" деякі вулиці.
"Пориви вітру сягатимуть 5-10 м/с. Складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів", – писали у КМДА.
Синоптики напередодні попереджали про дощ та грозу та про погіршення погоди в багатьох регіонах України.
Нагадаємо, 20 червня регіони України заполонять сильні дощі та грози.
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