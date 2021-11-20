У Києві вирує негода: дерева падають на автівки та обривають дроти (фото, відео)

У Києві вирує негода: дерева падають на автівки та обривають дроти (фото, відео)

Пориви вітру у столиці досягають 15-20 м/с.

У Києві сьогодні, 20 листопада, зіпсувалася погода. Пориви вітру, які досягають 15-20 м/с, уже накоїли лиха.

Так, кияни у соцмережах повідомляють про справжній деревопад, який почався у столиці надвечір.

Зокрема, у Лабораторному провулку, що в Печерському районі міста, велике дерево впало на припаркований автомобіль. На місці інциденту працюють рятувальники. За попередніми даними, водія в автівці не було.

Крім того, на вулиці Генерала Матикіна, 16, на припарковану автівку впало дерево, передає "Київ Оперативний".

"Комічність" ситуації в тому, що лише вчора люди просили комісію по аварійним деревам обстежити це дерево, але ті відмовилися, сказавши, що воно простоїть ще років 10", - йдеться у повідомленні.

Авторка відео зазначає, що, на щастя, під час падіння дерева в машині та поруч не було нікого, адже там часто гуляють діти.

На вулиці Генерала Матикіна, 16, на припарковану автівку впало дерево. «Комічність» ситуації в тому, що лише вчора люди просили комісію по аварійним деревам обстежити це дерево, але ті відмовилися, сказавши, що вони простоїть ще років 10… Опубликовано Оперативний Суббота, 20 ноября 2021 г.

Також на повороті з "Водогону" у бік Києва ще одне аварійне дерево впало на автівку BMW, пошкодивши при цьому і дроти.

На повороті з Водогону у бік Києва ще одне аварійне дерево впало на автівку #BMW, пошкодивши при цьому і дроти. Опубликовано Оперативний Суббота, 20 ноября 2021 г.

Нагадаємо, через сильний вітер у Польщі загинула одна людина.

Читайте також:

Приходить повідомлення про виплати за вакцинацію: "ПриватБанк" попередив про нову схему шахрайства

У Києві конфіскують авто злісних порушників ПДД: хто потрапляє до списку та як потім забрати автівку

У Мережі показали закинутий парк "Нивки" в Києві: "Шаурма" і руїни