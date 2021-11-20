У Києві вирує негода: дерева падають на автівки та обривають дроти (фото, відео)

Пориви вітру у столиці досягають 15-20 м/с.
У Києві сьогодні, 20 листопада, зіпсувалася погода. Пориви вітру, які досягають 15-20 м/с, уже накоїли лиха.
Так, кияни у соцмережах повідомляють про справжній деревопад, який почався у столиці надвечір.
Зокрема, у Лабораторному провулку, що в Печерському районі міста, велике дерево впало на припаркований автомобіль. На місці інциденту працюють рятувальники. За попередніми даними, водія в автівці не було.
Крім того, на вулиці Генерала Матикіна, 16, на припарковану автівку впало дерево, передає "Київ Оперативний".
"Комічність" ситуації в тому, що лише вчора люди просили комісію по аварійним деревам обстежити це дерево, але ті відмовилися, сказавши, що воно простоїть ще років 10", - йдеться у повідомленні.
Авторка відео зазначає, що, на щастя, під час падіння дерева в машині та поруч не було нікого, адже там часто гуляють діти.
На вулиці Генерала Матикіна, 16, на припарковану автівку впало дерево. «Комічність» ситуації в тому, що лише вчора люди просили комісію по аварійним деревам обстежити це дерево, але ті відмовилися, сказавши, що вони простоїть ще років 10…Опубликовано Оперативний Суббота, 20 ноября 2021 г.
Також на повороті з "Водогону" у бік Києва ще одне аварійне дерево впало на автівку BMW, пошкодивши при цьому і дроти.
На повороті з Водогону у бік Києва ще одне аварійне дерево впало на автівку #BMW, пошкодивши при цьому і дроти.Опубликовано Оперативний Суббота, 20 ноября 2021 г.
Нагадаємо, через сильний вітер у Польщі загинула одна людина.
Читайте також:
Приходить повідомлення про виплати за вакцинацію: "ПриватБанк" попередив про нову схему шахрайства
У Києві конфіскують авто злісних порушників ПДД: хто потрапляє до списку та як потім забрати автівку
У Мережі показали закинутий парк "Нивки" в Києві: "Шаурма" і руїни