У Києві випала рекордна кількість опадів: такого не було 54 роки

У Києві 6 жовтня зафіксували рекордну кількість опадів для цього дня року.

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"6 жовтня у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів - 30,6 мм, що на 13,4 мм більше, ніж попередній рекорд 1970 року для цього дня, коли випало 17,2 мм опадів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на українців чекає чергова аномалія: синоптики шокували прогнозом погоди на жовтень.

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