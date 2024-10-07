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У Києві випала рекордна кількість опадів: такого не було 54 роки

У Києві випала рекордна кількість опадів: такого не було 54 роки

У Києві випала рекордна кількість опадів / Фото Кирило Русанівський

6 жовтня 2024 року у Києві зафіксували рекордні 30,6 мм опадів.

У Києві 6 жовтня зафіксували рекордну кількість опадів для цього дня року.

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"6 жовтня у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів - 30,6 мм, що на 13,4 мм більше, ніж попередній рекорд 1970 року для цього дня, коли випало 17,2 мм опадів",  - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на українців чекає чергова аномалія: синоптики шокували прогнозом погоди на жовтень.

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