У Києві випаде сніг: прогноз погоди на вівторок, 23 листопада

У Києві випаде сніг: прогноз погоди на вівторок, 23 листопада

Комунальники підготувались до боротьби зі стихією.

У вівторок, 23 листопада, у Києві прогнозують сніг. Температура повітря опуститься до позначки -2 градуси.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Згідно із прогнозом синоптиків, мокрий сніг очікуються вдень. Температура повітря при цьому буде близько +1 +3 градусів. Вітер північно-східного напрямку, 7-12 м/с.

Зазначимо, що невеликий мокрий сніг із дощем прогнозують по всій країні, окрім північного сходу, місцями очікується невеликий мокрий сніг та дощ, на дорогах, окрім півдня, місцями ожеледиця.

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