У Києві виникли значні затримки в русі громадського транспорту через негоду

У Києві другий день поспіль вирує негода, йде дощ зі снігом, ожеледь, очікується снігопад.
Через складні погодні умови у Києві виникли значні затримки у русі громадського транспорту.
Про це повідомляє "Київпастранс".
Наразі повідомляється про такі затримки через складні погодні :
- Затримується рух тролейбусів № 3, 11, 12, 32, 43 на вул. Липківського - Островського, Голосіївський пр-т- ст. м. "Виставковий центр", вул. Полярна - Майорова.
- На маршрутах електротранспорту введено оперативне положення №4 (рух транспорту без дотримання розкладу).
- Затримується рух трамваїв № 1к по вул. Зодчих.
"Просимо бути обережними на дорогах та завчасно планувати пересування містом", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві другий день поспіль вирує негода, йде дощ зі снігом, ожеледь. Навіть оголошено перший рівень небезпеки.
У середу, 8 грудня, вдень у Києві очікується сильний снігопад. Він продовжиться і ввечері, але поступово слабшатиме. Температура повітря вдень 0 -2 градуси, вночі -1 -3 градуси. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
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