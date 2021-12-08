У Києві виникли значні затримки в русі громадського транспорту через негоду

У Києві виникли значні затримки в русі громадського транспорту через негоду

У Києві другий день поспіль вирує негода, йде дощ зі снігом, ожеледь, очікується снігопад.

Через складні погодні умови у Києві виникли значні затримки у русі громадського транспорту.

Про це повідомляє "Київпастранс".

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Наразі повідомляється про такі затримки через складні погодні :

Затримується рух тролейбусів № 3, 11, 12, 32, 43 на вул. Липківського - Островського, Голосіївський пр-т- ст. м. "Виставковий центр", вул. Полярна - Майорова.

На маршрутах електротранспорту введено оперативне положення №4 (рух транспорту без дотримання розкладу).

Затримується рух трамваїв № 1к по вул. Зодчих.

"Просимо бути обережними на дорогах та завчасно планувати пересування містом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві другий день поспіль вирує негода, йде дощ зі снігом, ожеледь. Навіть оголошено перший рівень небезпеки.

Міністерство охорони здоров’я України

У середу, 8 грудня, вдень у Києві очікується сильний снігопад. Він продовжиться і ввечері, але поступово слабшатиме. Температура повітря вдень 0 -2 градуси, вночі -1 -3 градуси. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

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