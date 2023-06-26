У Києві винахідливий наркоторговець вигадав хитру схему переховування кокаїну: оприлюднено фото

Під час поверхневого огляду у киянина виявили яблука, запаяні у поліетиленову герметичну плівку.

У Києві винахідливий наркоторговець вигадав хитру схему переховування кокаїну. Чоловік ховав наркотик у яблуках.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури та оприлюднила відповідні фото.

Печерська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт стосовно киянина за фактом зберігання наркотичних засобів в особливо великих розмірах з метою збуту (ч. 3 ст. 307 КК України).

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"Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2023 року на території одного із торгівельних центрів столиці правоохоронці зупинили чоловіка, поведінка якого була підозрілою. Під час поверхневого огляду у нього виявили яблука, запаяні у поліетиленову герметичну плівку", - розповіли у прокуратурі.

Під час розрізання яблука в його серцевині був виявлений пакет з кокаїном.

Також під час обшуку за місцем проживання обвинуваченого правоохоронці вилучили кокаїн та канабіс.

Наразі обвинувальний акт стосовно обвинуваченого скеровано до суду для розгляду по суті.

Винахідливому наркоділку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев'яти до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Київщині затримали зухвалого шахрая з РФ, який дурив людей близько 20 років.

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