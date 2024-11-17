У Києві з будинку на Печерську вилучили частину російської ракети (фото)

Залишки ракети вилучили піротехніки ДСНС та передали для подальшого вивчення.

У Печерському районі Києва внаслідок ранкової атаки, ворожа ракета влучила в п'ятиповерховий житловий будинок. Рятувальники столиці разом із піротехнічним підрозділом Мобільного рятувального центру швидкого реагування за допомогою крана вилучили частину ракети.

Про це повідомила прес-служба ДСНС України.

"Залишки ракети вилучили піротехніки ДСНС та передали компетентним підрозділам для подальшого вивчення", - йдеться у повідомленні.

У Печерському районі Києва рятувальники вилучили частину ракети / Фото: ДСНС

У Печерському районі Києва рятувальники вилучили частину ракети / Фото: ДСНС

У Печерському районі Києва рятувальники вилучили частину ракети / Фото: ДСНС

У Печерському районі Києва рятувальники вилучили частину ракети / Фото: ДСНС

У Печерському районі Києва рятувальники вилучили частину ракети / Фото: ДСНС

Нагадаємо, у ніч на 17 листопада 2024 року російські окупанти здійснили масований удар по об'єктах енергетики України, використавши ракети та БПЛА. Оборона збила 102 ракети та 42 БПЛА.

У центрі Києва, внаслідок падіння уламків безпілотника, загорівся дах п'ятиповерхового житлового будинку. Внаслідок обстрілу постраждала одна жінка. У будинку були пошкоджені стіна та стеля в одній з квартир.

У Київській області внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина. Жінці була надана необхідну медичну допомогу, від госпіталізації вона відмовилася.

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