У Києві вилучили у подружжя наркотики на суму понад 1 мільйон гривень: фото, відео

У Києві вилучили у подружжя наркотики на суму понад 1 мільйон гривень: фото, відео

Організатором виявився 40–річний киянин, а допомагали йому у збуті наркотиків на "замовлення" дружина та троє знайомих.

Київські правоохоронці вилучили у подружжя наркотики на суму понад 1 мільйон гривень.

Організував наркобізнес 40-річний киянин, а його дружина та троє спільників займались збутом наркотичних речовин на території столиці.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

У ході реалізації оперативної інформації співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури викрили злочинну діяльність подружжя та їх спільників, які займались збутом наркотиків на території Києва. П’ятьох фігурантів затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Як розповів начальник відділу поліції №2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов, організатором виявився 40–річний киянин, а допомагали йому у збуті наркотиків на "замовлення" дружина та троє знайомих.

"Ми провели сім санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів. У ході слідчих дій ми виявили та вилучили близько 150 грам кокаїну, електронні ваги, 200 тисяч гривень, 9 тисяч доларів США та 30 тисяч євро. Загалом сума вилучених заборонених речовин становить понад один мільйон гривень. Затримані – це мешканці міста Києва, 1979, 1981, 1982 та 1989 років народження. Всі вилучені речовини на правлені на відповідні експертні дослідження", - повідомив Дибов.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України - незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років із конфіскацією майна. Слідчі оголосили фігурантам про підозру у скоєнні злочину.

У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють канал постачання наркотиків та інших осіб, причетних до даного злочину.

Нагадаємо, СБУ викрила міжрегіональне наркоугруповання, члени якого збували екстазі та ЛСД до столиці.

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