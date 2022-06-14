У Києві вилучили немовля в горе-матусі: сім'я жила, як на смітнику (фото)

У Києві вилучили немовля в горе-матусі: сім'я жила, як на смітнику (фото)

У квартирі, де жила дитина, всюди були розкидані речі та бруд, запах цигарок, антисанітарія.

У Києві соціальні працівники вилучили чотиримісячне немовля в матері, яка разом із співмешканцем жила в антисанітарних умовах. Вони загрожували життю та здоров'ю дитини.

До столичних правоохоронців надійшло анонімне повідомлення про те, що в одній із родин мати неналежно доглядає за дитиною.

Як виявилось, у квартирі були жахливі умови – всюди розкидані речі та бруд, запах цигарок, антисанітарія, при цьому немовля мало неохайний вигляд.

Дівчинку оглянули медики, з нею все добре і зараз вона перебуває у лікарні. На матір склали адміністративний протокол за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення - невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей, та попередили жінку про кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, у Києві викрили підприємця, який продавав гуманітарну допомогу, отриману від країн Європейського Союзу та США, на суму понад 500 тис грн.

Фото: Поліція Києва

Фото: Поліція Києва

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