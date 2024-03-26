У Києві вилучили бойову частину ракети (фото)

У Києві вибухотехніки вилучили бойову частину ракети. Вона впала 25 березня у приватному секторі Солом'янського району.

Про це повідомила Національна поліція Києва.

Як зазначається, спеціалісти ретельно оглянули територію домоволодінь. За декілька сотень метрів від приватних будинків вони виявили уламок ракети. Вона містила вибухову речовину та детонатори вагою понад 20 кг.

Бойова частина ракети / Фото: Національна поліція Києва

"Правоохоронці від'єднали детонатори від залишку бойової частини та вилучили їх для подальшого знищення в умовах полігону", – резюмували у поліції.

Нагадаємо, Росія 26 березня вдарила ракетою Х-35У по Харкову. Руйнувань зазнав гуртожиток коледжу, є один постраждалий.

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