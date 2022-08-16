У Києві викрито загримованого шахрая: знімав мільйонні суми з банківських рахунків

Афериста викрито у ще одному епізоді незаконного зняття 1,7 млн грн з чужого рахунку.

На початку серпня у Києві було викрито зловмисника, коли той незаконно намагався зняти 23 млн гривень в одному з банків столиці.

Однак надалі слідство встановило, що раніше шахрай зумів зняти в аналогічний спосіб ще майже 1,7 млн гривень з рахунку потерпілого в іншому районі столиці.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва викрито та повідомлено про підозру шахраю, який користуючись воєнним станом, заволодів грошовими коштами особи, яка вимушено покинула територію України (ч.1, 2 ст. 190 КК України).

Слідством встановлено, що зловмиснику стало відомо про те, що на банківському рахунку чоловіка, який вимушено виїхав з території України у зв’язку із російською військовою агресією, знаходяться значні кошти. Шахрай вирішив заволодіти коштами потерпілого, видавши себе за нього. Підробивши документи на його ім’я та загримувавши обличчя, зловмисник вводив в оману працівників банку та безперешкодно знімав кошти з банківського рахунку потерпілого.

На початку серпня зловмисника викрили при спробі незаконно зняти 23 млн гривень в одному з банків столиці.

Однак у подальшому слідство встановило, що раніше шахрай зумів зняти в аналогічний спосіб ще майже 1,7 млн гривень з рахунку потерпілого в іншому районі столиці.

Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з визначенням розміру застави в сумі понад 740 тис. гривень.

Правоохоронці перевіряють причетність підозрюваного до інших епізодів та встановлюють його можливих спільників.

За вчинене зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Київщині шахраї виманювали гроші на "потреби" ЗСУ від імені чиновників.

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