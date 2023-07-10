У Києві викрито шахрая, що підступно ошукав військових: як діяла схема

Чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за оборудки з закупівлею автомобілів нібито для фронту.

У Києві викрито шахрая, який ошукав військовослужбовців. За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури повідомлено про підозру раніше судимому 26-річному мешканцю Вінницької області, який шляхом обману заволодів грошовими коштами військових.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що військовослужбовець Збройних Сил України розмістив в інтернеті оголошення щодо купівлі транспортного засобу для потреб військового підрозділу.

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"Побачивши вказане оголошення, зловмисник з метою легкої наживи та корисливих спонукань, повідомив військовослужбовцям про наявність в нього транспортного засобу, який він готовий передати безоплатно, але потрібні кошти, щоб його заправити пальним. Після перерахування коштів на перевезення автівки шахрай перестав виходити на зв'язок, а грошовими коштами розпорядився на власний розсуд", - повідомили у прокуратурі.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 190 КК України та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Як з’ясувалося, раніше чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за оборудки з закупівлею автомобілів "для фронту".

Нагадаємо, волинянин організовував "збори" коштів для поранених бійців: суми переказів сягали десятків тисяч гривень.

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