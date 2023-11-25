У Києві викрито "детективне агентство", учасники якого незаконно стежили за людьми: фото

До переліку послуг агентства також входило надання інформації з державних та правоохоронних баз даних.

У Києві викрито "детективне агентство", учасники якого здійснювали незаконне стеження за людьми з використанням спеціальних технічних засобів.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури

"Згідно з матеріалами слідства, учасники "детективного агентства" за грошову винагороду здійснювали приховане стеження за громадянами України шляхом візуального спостереження та слідкування за маршрутами пересування осіб", - йдетиься у повідомленні.

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До переліку послуг агентства також входило надання інформації з державних та правоохоронних баз даних.

Вартість послуг "детективів" щодо надання інформації з баз даних (АРМОР, РАЦС, НАІС, АРКАН) становила від 600 доларів США.

"У свою чергу, невстановлені особи, зловживаючи своїм службовим становищем, за грошову винагороду здійснювали перевірку потрібних фізичних осіб за наявними базами даних та передавали отриману інформацію "детективу", - додали у прокуратурі.

У ході досудового розслідування правоохоронці провели ряд обшуків, за результатами яких задокументовано протиправну діяльність вказаних осіб.

Одному з фігурантів повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 362 та ч. 2 ст. 361-2 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності усіх причетних осіб.

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