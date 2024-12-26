У Києві викрили схему розкрадання коштів на утилізації шин: привласнили 2,7 млн

Роботи з утилізації виконані не були — підприємство обмежилося лише вивезенням шин, але отримало з бюджету понад 2,7 млн гривень.

Київська міська прокуратура повідомила про підозру організатору та ще чотирьом особам, яких підозрюють у привласненні понад 2,7 млн гривень під час утилізації автомобільних шин.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Слідство встановило, що у 2022 році після початку повномасштабної війни Київська міська адміністрація оголосила тендер на вивезення, переробку та утилізацію шин із вулиць столиці. Очікувана вартість робіт становила 4 млн гривень.

Організатором схеми вважається підприємець із Київської області, який залучив два підконтрольні підприємства, штучно створивши видимість конкуренції. У результаті тендер виграла одна з цих компаній.

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Як повідомляє прокуратура, роботи з утилізації виконані не були — підприємство обмежилося лише вивезенням шин, але отримало з бюджету понад 2,7 млн гривень.

Улітку 2024 року прокуратура вже висунула підозру директору Управління екології та природних ресурсів КМДА за службову недбалість, яка спричинила значні збитки. Наразі завершено розслідування щодо його дій.

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Додатково під час слідства правоохоронці встановили ще п’ятьох осіб, які могли брати участь у схемі: це організатор, колишній та чинний керівники підприємства, помічник керівника і бухгалтер. Усім п’ятьом повідомили про підозру.

У прокуратурі зазначають, що фігурантам загрожує до 15 років ув’язнення, а слідство триває.

Нагадаємо, раніше у Києві викрили шахрайську схему 33 річного підприємця, який заволодів 25 мільйонами гривень бізнес-компаньйона під виглядом інвестицій.