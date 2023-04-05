У Києві викрили росіянку, яка пропагувала "рускій мір": правоохоронці підслухали її дзвінки

Цей факт був виявлений під час документування іншого злочину, пов’язаного з колишнім нардепом.

Росіянка, яка мешкала у Києві, пропагувала "рускій мір" та виправдовувала агресію РФ.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Підозрювана в Україні мешкає від 2021 року та має посвідку на постійне проживання.

За словами правоохоронців, під час спілкування телефоном зі знайомим жінка підтримувала дії держави-агресорки. Також у категоричній формі заперечувала та виправдовувала збройну агресію РФ проти України.

Цей факт був виявлений під час документування іншого злочину, пов’язаного з одержанням неправомірної вигоди колишнім народним депутатом України. Підозрювана виявилася його знайомою.

"Обвинувальний акт відносно колишнього народного обранця у вересні 2022 року був скерований до суду, а матеріали щодо жінки виділені в окреме кримінальне провадження", – зазначили у прокуратурі.

Висновок судово-лінгвістичної експертизи підтвердив, що у висловленнях підозрюваної містяться заперечення та виправдовування збройної агресії РФ проти України. Наразі вирішується питання про обрання жінці запобіжного заходу.

Раніше в Одесі правоохоронці затримали путінського прихильника, який чекав на "рускій мір".

Також повідомлялося, що у Львові СБУ затримала "переселенку", яка зливала дані окупантам.

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