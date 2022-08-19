У Києві викрили підпільний серверний центр, який РФ використовувала для кібератак проти України

Наразі одному з фігурантів оголошено про підозру.

Служба безпеки України викрила в Києві підпільний серверний центр, який російські хакери використовували для кібератак проти України.

Про це повідомили в СБУ.

Зловмисники "здавали у віртуальну оренду" понад 100 виділених серверів, розташованих на території Києва та за кордоном. У подальшому їх використовували для зламу комп’ютерів, крадіжки паролів і здійснення DDoS-атак, у тому числі на сайти органів державної влади.

Організував протиправну діяльність мешканець Києва разом із спільником. Клієнтів вони шукали здебільшого в мережі Darknet.

Ділки обслуговували понад 100 абонентів, переважна більшість яких є хакерами з РФ. Частина з них була підконтрольна російським спецслужбам і працює на шкоду інформаційній безпеці України.

Фото: СБУ

У ході проведених обшуків виявлено та вилучено:

комп’ютерну техніку, магнітні носії інформації та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності;

банківські картки, через які відбувалися розрахунки з клієнтами;

серверне обладнання.

Наразі одному з фігурантів оголошено про підозру за ст. 361-1 Кримінального кодексу України. Триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності усіх причетних осіб.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

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