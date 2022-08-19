У Києві викрили підпільний серверний центр, який РФ використовувала для кібератак проти України

Наразі одному з фігурантів оголошено про підозру.
Служба безпеки України викрила в Києві підпільний серверний центр, який російські хакери використовували для кібератак проти України.
Про це повідомили в СБУ.
Зловмисники "здавали у віртуальну оренду" понад 100 виділених серверів, розташованих на території Києва та за кордоном. У подальшому їх використовували для зламу комп’ютерів, крадіжки паролів і здійснення DDoS-атак, у тому числі на сайти органів державної влади.
Організував протиправну діяльність мешканець Києва разом із спільником. Клієнтів вони шукали здебільшого в мережі Darknet.
Ділки обслуговували понад 100 абонентів, переважна більшість яких є хакерами з РФ. Частина з них була підконтрольна російським спецслужбам і працює на шкоду інформаційній безпеці України.
У ході проведених обшуків виявлено та вилучено:
- комп’ютерну техніку, магнітні носії інформації та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності;
- банківські картки, через які відбувалися розрахунки з клієнтами;
- серверне обладнання.
Наразі одному з фігурантів оголошено про підозру за ст. 361-1 Кримінального кодексу України. Триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності усіх причетних осіб.
Нагадаємо, Служба безпеки України викрила агента ФСБ, який мав встановити "жучки" у Верховній Раді.
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