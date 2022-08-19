Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києві викрили підпільний серверний центр, який РФ використовувала для кібератак проти України

Дата публікації
Перегляди
68
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Києві викрили підпільний серверний центр, який РФ використовувала для кібератак проти України

Фото: СБУ

Наразі одному з фігурантів оголошено про підозру.

Служба безпеки України викрила в Києві підпільний серверний центр, який російські хакери використовували для кібератак проти України.

Про це повідомили в СБУ.

Зловмисники "здавали у віртуальну оренду" понад 100 виділених серверів, розташованих на території Києва та за кордоном. У подальшому їх використовували для зламу комп’ютерів, крадіжки паролів і здійснення DDoS-атак, у тому числі на сайти органів державної влади.

Організував протиправну діяльність мешканець Києва разом із спільником. Клієнтів вони шукали здебільшого в мережі Darknet

Ділки обслуговували понад 100 абонентів, переважна більшість яких є хакерами з РФ. Частина з них була підконтрольна російським спецслужбам і працює на шкоду інформаційній безпеці України.

© СБУ
Фото: СБУ

У ході проведених обшуків виявлено та вилучено

  • комп’ютерну техніку, магнітні носії інформації та  мобільні телефони з доказами протиправної діяльності; 
  • банківські картки, через які відбувалися розрахунки з клієнтами;
  • серверне обладнання.

Наразі одному з фігурантів оголошено про підозру за ст. 361-1 Кримінального кодексу України. Триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності усіх причетних осіб.

© СБУ
Фото: СБУ
© СБУ
Фото: СБУ

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила агента ФСБ, який мав встановити "жучки" у Верховній Раді.

СБУ затримала зрадника, який показував окупантам дорогу із Сумщини до Києва

СБУ затримала зрадника, який показував окупантам дорогу із Сумщини до Києва

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація