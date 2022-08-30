У Києві викрили підпільні гральні зали, які заробляли по мільйону гривень щомісяця (фото)

У Києві викрили підпільні гральні зали з доходом близько 1 млн гривень щомісяця. Про підозру повідомили 13 учасникам злочинного угрупування.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Чотири заклади працювали в різних районах столиці з суворою конспірацією. Кожне з приміщень було оформлено на підставних осіб, обладнано комп’ютерами з встановленим програмним забезпеченням, яке надає доступ до симуляторів грального обладнання, системою відеоспостереження, а також необхідними для повноцінного функціонування закладу меблями, інтернет-зв’язком, іншим обладнанням та місцями для відпочинку клієнтів.

Персонал закладів підбирали після ретельної перевірки, співробітники працювали позмінно без документального оформлення. Для заохочення гравців їх безкоштовно пригощали напоями в якості компліменту від закладу та давали грати в борг.

Повідомлено про підозру 13 учасникам злочинної організації. Серед них організатори, "бухгалтери", адміністратори та оператори-касири. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Фото: Прокуратура міста Києва

Фото: Прокуратура міста Києва

Фото: Прокуратура міста Києва

Фото: Прокуратура міста Києва

Нагадаємо, у Києві поліцейські викрили чоловіка та жінку, які за допомогою соцмереж продавали екзотичних тварин, занесених до Червоної книги. Серед них були тигри, пітони, мавпи, таргани, пума та інші представники фауни.

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