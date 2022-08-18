У Києві викрили один із добробатів на незаконному зберіганні автоматів та майже тисячі набоїв до них

У Києві правоохоронці викрили групу осіб, які нелегально зберігали зброю та боєприпаси.

Зловмисники прикривалися участю в одному з добровольчих формувань тероборони столиці. Вони не мали наміру брати участь у бойових діях проти агресорки Росії. Втім, зберігали на території власних складських та виробничих приміщень зброю та боєприпаси для своєї приватної охорони.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 60 незареєстрованих автоматів АК-74 та 9500 набоїв до них.

В Службі безпеки повідомили, що незаконний склад організував один із добровольчих формувань територіальної громади Києва. Силовики під час обшуків вилучила всю партію засобів ураження. Наразі всі автомати і боєкомплект направлено на експертизу.

"Вказана зброя могла бути використана для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території столичного регіону", - наголосили в СБУ.

Фото: Служба безпеки України

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Наразі встановлюються обставини вчинення кримінального правопорушення.

Як повідомлялся, на початку серпня у Києві було викрито зловмисника, коли той незаконно намагався зняти 23 млн гривень в одному з банків столиці. Однак надалі слідство встановило, що раніше шахрай зумів зняти в аналогічний спосіб ще майже 1,7 млн гривень з рахунку потерпілого в іншому районі столиці.

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