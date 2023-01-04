У Києві викрили мережу "реабілітаційних центрів", де силоміць утримували людей (фото)

Така "реабілітація" коштувала від 10 до 15 тисяч гривень.

У Києві викрили мережу псевдореабілітаційних центрів, де силоміць утримували людей. Зловмисники діяли від імені громадських організацій, а насправді під виглядом лікування нарко- та алкозалежності незаконно утримували осіб.

Серед методів "лікування" - фізична сила, психологічний вплив, а також сильнодіючі медичні препарати, які пригнічують свідомість, повідомили в поліції Києва.

Така "реабілітація" коштувала від 10 до 15 тисяч гривень, а розміщувалися центри в орендованих приватних будинках у Києві та Київській області. Дозвільних документів на здійснення медичної практики фігуранти не мали.

Фото: Поліція Києва / Facebook

Фото: Поліція Києва / Facebook

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Вони підшукували клієнтів через оголошення в Інтернеті, але насправді не надавали їм ніякого лікування та насильно утримували потерпілих проти їх волі

Від дій зловмисників постраждало 25 громадян. Учасниками злочинної групи виявилися 29-річний, 30-річний, 36-річний та 38-річний місцеві мешканці. У результаті обшуків правоохоронці вилучили документи та печатки підприємств, банківські картки, гроші, чорнові записи, мобільні телефони та лікарські засоби.

Усім чотирьом спільникам повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України - незаконне позбавлення волі, вчинене організованою групою.

Фото: Поліція Києва / Facebook

Фото: Поліція Києва / Facebook

Нагадаємо, у Києві госпіталізували 13-річну дівчинку, яку побив вдома батько "за погану поведінку". Дівчинку з синцями помітила перехожа на вулиці.

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