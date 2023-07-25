У Києві викрили корупцію з новорічною ялинкою на вокзалі: завдано 380 тис. грн збитків

Посадовиця "Укрзалізниці" придбала для столичного залізничного вокзалу новорічну ялинку за завищеною ціною.

Поліція викрила посадовицю "Укрзалізниці" у зловживанні службовим становищем, внаслідок чого для вокзалу в Києві було придбано штучну новорічну ялинку зі збитками на 380 тис. грн.

Про це повідомили в МВС України.

Під час проведення закупівель для організації святкових заходів посадовиця "Укрзалізниці" внесла завідомо антиконкурентні дані щодо особливостей продукції, її упаковки, умов та стандартів.

"Це дозволило взяти участь у тендері підконтрольним підприємствам та сформувати комерційну пропозицію на товар за цінами, що значно вище ринкових", – зазначили в МВС.

З переможцем тендеру було укладено договір на закупівлю штучної новорічної ялинки для залізничного вокзалу Києва. Сума завданих збитків становить понад 380 тис. грн.

Правоохоронці за цим фактом повідомили про підозру начальниці одного з відділів виробничого підрозділу філії "Вокзальна компанія" АТ "Укрзалізниця". Підозрюваній інкримінують зловживання службовим становищем.

Посадовиці "Укрзалізниці" оголосили про підозру у зловживанні службовим становищем / Скриншот

Нагадаємо, 21 липня у Києві правоохоронці влаштували одночасно 20 обшуків у службових приміщеннях КК "Київавтодор", районних КП ШЕУ столиці та підрядних організацій. Обшуки відбулися у справі про привласнення грошей під час закупівель послуг з капітального ремонту доріг, благоустрою та ліквідації ямковості у столиці.

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