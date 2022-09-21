У Києві викрили агентів РФ, які передавали координати ТЕЦ для ракетних ударів

У Києві правоохоронці викрили російських агентів, які збирали інформацію про геолокацію столичних об'єктів критичної інфраструктури та Сил оборони.

Про це повідомили в СБУ.

Особливу увагу вони приділяли місцям розташування українських військових підрозділів, у тому числі Національної гвардії, теплових електростанцій і залізничних вузлів.

Відомості зрадники відправляли окупантам через анонімні Телеграм-канали. За кожен звіт загарбники перераховували грошову винагороду у розмірі 5 тисяч у гривневому еквіваленті. Для маскування розрахунків зловмисники використовували електронні криптовалютні обмінники та банківські картки, оформлені на підставних осіб.

За даними слідства, агентурну групу сформував кадровий співробітник управління ФСБ по Ростовській області після початку повномасштабного вторгнення. До її складу входило четверо жителів Києва.

Для конспірації вони отримали оперативні псевдоніми, серед яких "Y", "Шаман" і "Нарік". До розвідувально-підривної діяльності вони намагались залучити мешканку Черкаської області.

Зловмисники фотографували об’єкти і передавали до РФ матеріали з позначками на електронних картах і детальним описом прилеглої території. Отримані відомості окупанти планували використати для здійснення серії ракетних ударів по Києву впродовж підготовки до опалювального сезону.

Трьом зловмисникам повідомили про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Ще одному фігуранту повідомлено про підозру за ст. 114-2 Кримінального кодексу України.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, експрацівника "Укрпошти" підозрюють у колабораціонізмі і незаконному передаванні окупантам на Запоріжжі автомобілів компанії загальною вартістю 2,5 млн грн.

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