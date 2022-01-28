У Києві викрили агента РФ: збирав інформацію про силові структури України (фото)

У Києві викрили агента РФ: збирав інформацію про силові структури України (фото)

Агента цікавили контррозвідувальні заходи із протидії російським спецслужбам.

У Києві викрили та затримали російського агента, який збирав інформацію про військовослужбовців силових структур України.

Про це 28 січня повідомила пресслужба СБУ.

Слідство встановило, що чоловіка завербувало так зване "МДБ ДНР". Він потрапив у поле зору російських спецслужб, коли відвідував родичів на тимчасово непідконтрольній території Донеччини.

Агента також цікавили контррозвідувальні заходи із протидії російським спецслужбам. Зловмисник мав передавати отримані відомості під час особистих зустрічей з кураторами на території ОРДЛО або через технічні канали зв’язку.

Було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 та ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що у Німеччині громадянина РФ, який працював науковим співробітником в університеті, підозрюють у шпигунстві.

СБУ

СБУ

Новини України: в СБУ назвали фейком заяву ФСБ Російської Федерації про затримання українських шпигунів

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