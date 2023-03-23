У Києві викладача НУБіП звинувачено у катуванні тварин на очах у студентів: фото

За словами зоозахисників, експеримент на живому кролі під час заняття показував студентам викладач НУБіП України Роман Бокотько, тим самим порушивши закон.

В Києві у Національному університеті біоресурсів і природокористування на факультеті ветеринарної медицини викладач продемонстрував на живому кролі без використання анестезії механізми рефлекторної зупинки дихання під впливом аміаку на слизову оболонку.

Про це повідомляє зоозахисна організація URSA.

"Незважаючи на ст. 26 Закону України про захист тварин від жорстокого поводження, який забороняє проведення на тваринах демонстрацій у навчальних цілях, та прохання студентів припинити знущання над тваринами, викладачі продовжують регулярно катувати тварин і публікувати це на інтернет-ресурсах навчального закладу... До речі, у підручниках теж зазначається, що всі дослідження на живих істотах слід проводити під анестезією", - йдеться у повідомленні.

Фото: nubip.edu.ua

Фото: nubip.edu.ua

Нагадаємо, у Києві поліцейські врятували тримісячне цуценя від жорстокої власниці, яка його била та поїла горілкою, щоб не скавчало.

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