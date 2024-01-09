У Києві відремонтували водогін, де стався прорив напередодні

Ремонтники усунули неполадку
Станом на 20:00 працівники ПрАТ «АК «Київводоканал» виконали ремонт водопровідної мережі на бульварі Жуля Верна в Соломʼянському районі, де сталося пошкодження.
Про це інформує офіційний портал Києва.
Фахівці замінили 2,5 м пошкодженої ділянки трубопроводу діаметром 300 мм. Наразі там виконують роботи з благоустрою.
Нагадаємо, 7 січня ввечері стався витік води на бульварі Жуля Верна через аварійну ситуацію на водопровідній мережі. Локалізацію та ліквідацію аварійної ситуації вдалося виконати менше ніж за добу.
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